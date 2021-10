Grave dopo lo scontro in scooter contro un’auto

Un ferito in gravi condizioni dopo uno scontro tra auto e motorino in via Sarzanese a Massarosa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi (9 ottobre) nella zona delle scuole medie per cause in corso di accertamento.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Versilia con il codice rosso per un politrauma. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.