Sanzioni amministrative non pagate, 99 cartelle alle attività commerciali

Una raffica di sanzioni amministrative ad attività commerciali e imprese che operano nel settore del commercio. Multe, elevate a vario titolo, che il Comune di Lucca adesso reclama. Sono 99 le cartelle in questione, relative a sanzioni non pagate e quindi ormai iscritte a ruolo.

Una cifra che, complessivamente, ammonta a oltre 72mila euro e che Palazzo Orsetti intende recuperare. La previsione di incasso, considerata in bilancio, è di circa 72.661 euro. Ma ci sono dubbi sul recupero complessivo della cifra in questione relativa a sanzioni datate e che non sono state pagate dai diretti interessati.

E’ per questo che l’amministrazione ha affidato la pratica alla Holding Servizi e Riscossioni srl, che, come è noto, ha ricevuto dal Comune l’incarico delle riscossioni coattive, che un tempo era esercitato esclusivamente da Equitalia. E’ per questo che è stata prevista anche la copertura del costo delle spese di notifica e riscossione, da corrispondere alla società incaricata di inviare le cartelle e soprattutto di farle pagare.