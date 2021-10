Si perdono nei boschi, individuate da vigile del fuoco fuori servizio e consigliere comunale

E’ stato grazie al senso civico di un vigile del fuoco fuori servizio e dal consigliere comunale Fabio Marovelli che due donne che avevano perso l’orientamento del bosco sono state salvate.

E’ successo nel pomeriggio di oggi (9 ottobre) a Vibbiana, nel territorio del comune di San Romano in Garfagnana. A dare l’allarme sono state le due donne stesse che erano andate a cercare funghi. La voce si è subito diffusa in paese e sono iniziate le ricerche. Il vigile del fuoco fuori servizio ma residente in paese si è subito attivato nelle ricerche con il consigliere comunale, che grazie alle indicazioni delle donne e alla geolocalizzazione inviata via cellulare sono riusciti ad individuarle, mentre nel frattempo sul posto si recavano vigili del fuoco e soccorso alpino.

Le due donne sono state ricondotte sulla strada attorno alle 21 e riaccompagnate a casa dal consigliere comunale.