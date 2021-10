Altri tre cercatori di funghi recuperati nella notte nei boschi di Bagni di Lucca

Nella serata di ieri (9 ottobre) sono state portate in salvo dai vigili del fuoco del comando di Lucca le tre persone che avevano richiesto soccorso in quanto smarritesi nei boschi in località Longoio, nel comune di Bagni di Lucca.

Una è stata verricellata dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago, mentre le altre due sono state soccorse da terra e ricondotte alle proprie abitazioni in buone condizioni di salute, senza la necessità dell’intervento dei sanitari.

L’intervento si è concluso intorno alle 23.