La giornata di sole e i numerosi eventi in programma ha portato la presenza delle grandi occasioni in questa seconda domenica di ottobre in centro storico. Ma la grande affluenza di persone ha anche acuito le difficoltà di parcheggio.

Ecco che allora nella zona di Porta Elisa è stata ‘caccia grossa’ per gli agenti della polizia municipale, che hanno multato un gran numero di automobilisti per divieto di sosta. Tante anche le sanzioni per il pagamento scaduto del parcheggio negli stalli blu.

Quello degli agenti nella zona di piazza San Ponziano, via Elisa e via Santa Chiara è stato un vero e proprio blitz degli agenti e degli ausiliari del traffico che, blocchetto in mano, non hanno risparmiato i trasgressori. Cui resta solo la possibilità, per mitigare gli effetti della multa, di pagare la sanzione ridotta entro cinque giorni lavorativi,.