Covid19, sale ancora il numero dei vaccinati nella Piana ma nessun ‘effetto green pass’

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di esibire la certificazione verde per i dipendenti pubblici e privati, prosegue la campagna di vaccinazione nel territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Salgono quindi le percentuali delle prime dosi somministrate nell’ultima settimana – da martedì 5 a ieri (11 ottobre) – anche se non se non si verifica un vero e proprio “effetto green pass”, quell’aumento cioè stimato nella curva delle vaccinazioni dopo l’annuncio dell’entrata in vigore di nuove misure restrittive per i lavoratori, a partire dal 15 ottobre.

In particolare nella Piana di Lucca salgono a 123767 le prime dosi somministrate, a 117005 i cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose supera di 0,1 la soglia dell’85 per cento. In Valle del Serchio questa percentuale arriva all’85,4 per cento, con 29886 prime dosi somministrate e 28709 cicli completi. A battere il record di vaccinati è la Versilia con una percentuale che raggiunge l’86,2 per cento, 113777 prime dosi e 106386 cicli completi.

In Regione

A ieri (11 ottobre) le vaccinazioni effettuate erano 1776.895, di cui 948381 per prime dosi, tra ultraottantenni (95060), altre fasce d’età (657151), soggetti vulnerabili per patologia (76.998), operatori scolastici (36220), operatori sanitari e sociosanitari (35748), caregiver di soggetti vulnerabili (14405), tutte le altre categorie come ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco etc (32799). Sono stati vaccinati 460414 uomini e 487967 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (11 ottobre), apparteneva alla fascia 50-59 con 160335 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 147471 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 144842 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 130334 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 100010; la fascia 20-29 con 92218; la fascia d’età 80-89 con 87916; la fascia 0-19 con 64380 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20875.