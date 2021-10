Una discarica abusiva in via Pontestrada in fumo, vicino all’acquedotto del Nottolini.

A segnalarla è un cittadino dopo aver visto il fumo provenire dal cumulo di rifiuti questa mattina (13 ottobre). Subito il falò è stato segnalato all’Ascit di Capannori, dato che il fuoco era rimasto incustodito.

“Oggi c’era un grande falò, incustodito in via Pontestrada – segnala il passante -. Non c’era nessuno a controllarlo. Ho chiamato i vigili urbani ma non mi hanno risposto. Il fumo si vedeva da un chilometro di distanza”.