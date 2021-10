Scivola per 20 metri e si infortuna alla caviglia mentre cerca funghi: interviene l’elisoccorso

Un altro incidente in Valle del Serchio. La stazione di Lucca del Soccorso Alpino è intervenuta a Fabbriche di Vergemoli per un cercatore di funghi originario di Pietrasanta che si è procurato un trauma alla caviglia scivolando sul pendio per circa 20 metri. L’uomo era da solo e ha arrestato la caduta contro un albero.

I soccorritori hanno provveduto ad imbarellarlo per poi procedere con una calata fino ad un punto meno ripido, da dove verrà recuperato dall’elisoccorso. La squadra ha provveduto ad aprire un varco tra la vegetazione per consentire l’operatività dell’elicottero.