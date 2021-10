Un incendio di bosco nel compitese. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi (16 ottobre) a Col del Moro, a Sant’Andrea di Compito.

Sul posto in azione personale Aib antincendio, le associazioni di protezione civile e i vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale di Capannori. In volo si è levato anche un elicottero antincendio. Il fronte di fuoco è sotto controllo e, fortunatamente, non ha coinvolto abitazioni.

Foto 2 di 2



Le fiamme hanno interessato una pineta sopra l’abitato di Sant’Andrea di Compito. Il forte vento di tramontana ha ampliato rapidamente il fronte con fiamme molto alte.

A terra sono intervenute 5 squadre del volontariato antincendio in particolare squadre Aib della racchetta della Vab, della Prociv e dei Monti Pisani, due direttori delle operazioni del Sistema regionale antincendio, un elicottero regionale. La Sala operativa ha chiesto l’intervento di un Canadair che è arrivato poco dopo. Adesso l’incendio è in fase di bonifica.