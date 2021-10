Auto in fiamme nella notte in centro storico

Momenti di apprensione nella notte nel cuore del centro storico di Lucca per l’incendio di un’auto. Il rogo ha interessato una vettura in sosta nella zona di via dei Bacchettoni.

A dare l’allarme ai vigili del fuoco sono stati alcuni abitanti della zona. Sul posto il mezzo dei pompieri è arrivato in pochi minuti e ha spento le fiamme evitando danni maggiori mentre una volante della polizia ha iniziato gli accertamenti del caso.

Non è stato l’unico intervento del genere nella notte appena trascorsa. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire infatti anche in A11, nel tratto tra Lucca e Capannori dove un’auto ha preso fuoco, a seguito di un’avaria. Salvi gli occupanti che non hanno riportato ferite.