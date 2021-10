Investito da un’auto mentre passeggia: è grave

Un uomo di 65 anni, originario di Pisa, è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava lungo viale Europa a Torre del Lago.

L’incidente è accaduto attorno all’una di stanotte (17 ottobre) sul viale Europa per cause che sono in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Viareggio intervenuta sul posto per i rilievi. Una volta ricevuto l’allarme, il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica. Il ferito ha riportato un grave trauma cranico che ha richiesto il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa.