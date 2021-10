Coronavirus, 13 classi in quarantena in Lucchesia. Calano i ricoveri: al S. Luca solo 1 in terapia intensiva

Tredici classi in quarantena a Lucca, 11 in Versilia e una Valle del Serchio. E’ il quadro delle conseguenze della pandemia sulle scuole della provincia dal 12 a ieri (18 ottobre), nei dati di riepilogo diffusi dall’Asl Toscana nord ovest in cui si fa un quadro anche sui ricoveri.

A fronte di una diminuzione generale dei contagi, si assiste anche ad una situazione un sensibile miglioramento sul fronte dell’occupazione dei letti in ospedale. In particolare sono 13 i ricoverati al San Luca per coronavirus, di cui soltanto uno in terapia intensitva. Al Versilia, invece, i ricoverati scendono a 5, di cui soltanto uno in terapia intensiva.

Per quello che riguarda i contagi, nella zona della Piana di Lucca ne sono stati rilevati 51 nell’ultima settimana, di cui 17 (pari al 34%) hanno meno di 35 anni: Altopascio 7, Capannori 15, Lucca 23, Montecarlo 1, Porcari 4, Villa Basilica 1. I tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.986. Mentre il numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni raggiunge i 71 casi.

Il quadro delle vacinazioni parla di 125.194 prime dosi somministrate e 120.258 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’85,9%.

In Valle del Serchio si contano 15 nuovi casi positivi (da martedì 12 a lunedì 18 ottobre) di cui 4 (pari al 27%) hanno meno di 35 anni: Barga 1, Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo di Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 6, San Romano in Garfagnana 1, Sillano Giuncugnano 1. 512 i tamponi molecolari eseguiti, a fronte di 14 guarigioni. 30.170 le prime dosi somministrate e sono 29.300 i cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 86%.

In Versilia i nuovi casi registrati sono 46 di cui 16 (pari al 35%) hanno meno di 35 anni: Camaiore 14, Forte dei Marmi 1, Massarosa 2, Pietrasanta 10, Seravezza 2, Viareggio 17. Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.002. Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 42 . Vaccinazioni complessivamente effettuate: 114.854 prime dosi e 108.805 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’86,8%.