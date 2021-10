Blitz dei no-vax ad Altopascio, imbrattato il tendone della Misericordia

Blitz dei no vax ad Altopascio che nelle ultime ore hanno preso di mira il tendone dove vengono fatti tamponi rapidi.

“Il vax uccide”, la scritta apparsa sullo sfondo bianco del tendone della Misericordia di Altopascio, realizzato da mesi, in collaborazione con la farmacia Tonini.

Il gesto è stato subito condannato dal sindaco Sara D’Ambrosio: “Ripetiamolo forte e chiaro: è il Covid a uccidere. È il Covid ad aver ucciso tante persone, anche nella nostra comunità. Cerchiamo di ristabilire le cose per quello che sono, portando un po’ più di rispetto, lasciamo da parte queste contrapposizioni esasperate che non fanno bene a nessuno e magari evitiamo di imbrattare il tendone della Misericordia di Altopascio, sotto il quale, da mesi, insieme alla Farmacia Tonini, facciamo i tamponi rapidi, e che da quasi due anni è a completa disposizione del territorio per non far sentire solo nessuno”.