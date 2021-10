Sanità

Personale all’osso e turni massacranti dopo due anni di pandemia, scatta lo stato di agitazione fra i dipendenti dell’Asl fotogallery

Picchetto dei sindacati davanti al San Luca per chiedere un accordo unico per la mobilità, l'indennità per le malattie infettive e nuove assunzioni









Protestano per i turni massacranti, per la carenza cronica di personale che dopo due anni di pandemia è ancora più intollerabile dal lavoro punto di vista. Una situazione, che a Lucca, si lega anche ad episodi di violenza di cui, sempre più spesso, sono oggetto medici e infermieri. Per questi e molti altri motivi questa mattina (21 ottobre) davanti all’ospedale San Luca è stato organizzato un picchetto da parte dei sindacati Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl per indire lo stato di agitazione nella sanità. di 8 Galleria fotografica Assunzioni nella sanità, protesta davanti al San Luca







I sindacati, in particolare, chiedono un accordo unico della mobilità per il personale sanitario, l’indennità per le malattie infettive e doppi turni, progressioni orizzontali e assunzioni. (notizia in aggiornamento)