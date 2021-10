Entrano nel circolo culturale e aggrediscono la donna che era all’interno: caccia ai banditi

Entrano nel circolo culturale del Varignano per rubare ma ci trovano la donna che gestisce l’attività e la aggrediscono. Si trasforma così in rapina il furto compiuto la scorsa notte da alcuni malviventi a Viareggio.

I ladri, vistisi scoperti, hanno colpito al volto la donna ed hanno arraffato poche decine di euro dal registratore di cassa ed un cellulare, dandosi poi alla fuga.

Inizialmente avevano puntato anche un televisore ed un pc portatile ma hanno desistito una volta sorpresi all’interno. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Viareggio che hanno già effettuato i rilievi per recuperare eventuali impronte lasciate dai malviventi ed hanno avviato le indagini per identificarli.

Intanto la donna, a seguito dell’aggressione, è stata in un primo momento trasportata all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore e poi trasferita all’ospedale di Pisa per ulteriori accertamenti ma non è in pericolo di vita.