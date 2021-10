Muore a 46 anni storico volontario lucchese

Se ne è andato in punta di piedi, ma in modo improvviso e drammatico. E’ morto a soli 46 anni Angelo Coscia, storico volontariato della Misericordia Santa Gemma Galgani. Residente a Capannori, nel 2016 era stato tra i primi volontari della Toscana a partire per le zone terremotate del centro Italia.

Un grave lutto per tutto il mondo del volontariato lucchese, che è stato preso davvero alla sprovvista dalla morte di Angelo, stroncato da un male che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e di quanti, davvero tanti, lo stimavano per il suo spirito di abnegazione.

Angelo Coscia

In tanti lo hanno ricordato sui social: “Una divisa che portavi con onore – ha scritto la Misericordia di Santa Gemma – Non muore mai chi ha lasciato un segno indelebile nel cuore, nella nostra memoria sarai sempre sorridente e pieno di vita”.

Domani (23 ottobre) l’ultimo saluto alla camera mortuaria.