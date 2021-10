Degrado ai cassonetti della Caritas in via Felino Sandei, la denuncia dei residenti.



“Indecenza allo stato puro – dicono alcuni residenti – Denunciamo chi si sente libero di sporcare fuori dalla propria abitazione. Da un lato i Comuni controllano e tassano la quantità di spazzatura indifferenziata, dall’altro gli egoisti maleducati eterni. Ma se qualcuno fa il cambio di stagione e butta via abiti, scarpe vecchie, senza parlare di oggetti d’arredo abbandonati ovunque, che sono ingombranti e che richiedono più sacchetti per indifferenziata e quindi più tasse, Come smaltisce questo rifiuto?”.

Foto 2 di 2



“Va nei centri di raccolta e lascia lì gli scarti o inserisce il materiale nei cassettoni Caritas perché più comodo così? – commentano ironici i residenti – Credo che in pochi si adoperino per la prima soluzione. Se i capi d’abbigliamento sono inutilizzabili perché li donate alla Caritas? La Caritas non è né un centro stoccaggio e filatura capi rovinati né tantomeno il centro raccolta indifferenziata per i no tax area. La situazione va avanti così da mesi oramai. Ora basta”.