Cassonetti degli abiti usati, Caritas: “Non sono gestiti da noi”

Rifiuti fuori dai cassonetti gialli per la raccolta degli abiti usati, riceviamo e volentieri pubblichiamo una precisazione da parte della presidente della Caritas Diocesana, Donatella Turri.

“In riferimento agli articoli comparsi sulla vostra testata – scrive – in merito al degrado lamentato dagli abitanti di San Macario in Piano in prossimità dei cassonetti gialli per il recupero dei vestiti usati, siamo a rettificare l’informazione data. I cassonetti non sono né di proprietà, né in gestione alla Caritas che non ha alcuna relazione con il soggetto a cui è appaltato tale servizio di raccolta, mediante affidamento pubblico”.