Classifica della criminalità del Sole 24 Ore, Lucca peggiora di 11 posizioni

Aggiornata la classifica a cura de Il Sole 24 Ore sulla criminalità nelle 106 province italiane con i dati relativi allo scorso anno. Lucca peggiora la sua posizione nella classifica generale rispetto allo scorso anno risultando 41esima tra le 106 province italiane, mentre nel 2020 era al 52esimo posto.

Oltre all’indice finale che fa la media di tutti gli altri 36 indicatori per differenti tipologie di reati si può consultare il report in maniera molto agevole e di semplice utilizzo. Un report accurato e preciso che ovviamente si basa sui reati denunciati alle autorità giudiziarie e forze di polizia, per cui in alcune zone d’Italia quasi sicuramente i numeri potrebbero essere superiori specie per alcune tipologie di reato, così come per altri reati potrebbe essere lo stesso per Lucca e altre province italiane. Insomma non tutti i reati chiaramente vengono scoperti o denunciati.

Le denunce totali presentate lo scorso anno in provincia di Lucca sono 11.295, con una media di 2.906 per ogni 100mila abitanti.

Il peggioramento in classifica è dovuto principalmente agli indicatori relativi ai furti e alle relative classifiche nelle quali Lucca risulta sempre nelle parti alte della graduatoria. Anche il 27esimo posto nella classifica dello sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile è un dato che fa riflettere.

Ma andiamo con ordine e vediamo in ognuna delle 18 categorie quale è la posizione della provincia di Lucca sulle 106 province italiane: violenze sessuali 101esimo posto; sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile 27esimo posto; estorsioni 76esimo posto; percosse 105esimo posto; minacce 93esimo posto; lesioni dolose 56esimo posto; omicidi volontari 74esimo posto; infanticidi 51esimo posto; tentati omicidi 65esimo posto; omicidi colposi 105esimo posto; furti 22esimo posto; furti con strappo 23esimo posto; furti di motociclo 23esimo posto; furti di autovetture 33esimo posto; furti di ciclomotori 25esimo posto; furti con destrezza 14esimo posto; furti in abitazione 11esimo posto; furti di auto in sosta 20esimo posto; rapine 30esimo posto; rapine in abitazione 32esimo posto; rapine in esercizi commerciali 22esimo posto; rapine in pubblica via 32esimo posto; rapine in banca 79esimo posto; rapine in uffici postali 22esimo posto; contraffazioni di marchi e prodotti industriali 42esimo posto; contrabbando 62esimo posto; incendi 31esimo posto; stupefacenti 84esimo posto; riciclaggio 105esimo posto; usura 79esimo posto; associazione mafiosa 65esimo posto; associazione a delinquere 20esimo posto; danneggiamenti 38esimo posto; truffe e frodi informatiche 46esimo posto; delitti informatici 39esimo posto; altri delitti 94esimo posto”.

Questa la situazione che emerge dal dossier de Il Sole 24 Ore che non mancherà di far discutere e parlare. Come è giusto che sia. Ad altri le analisi dei dati.