Travolto e ucciso da un’auto sulla via Pesciatina, muore caregiver di 44 anni

Grave incidente nella serata di oggi (27 ottobre) sulla via Pesciatina al confine fra San Vito e Picciorana, nelle vicinanze dell’incrocio con via del Tanaro. Per cause al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto, un uomo 44 anni è stato travolto e ucciso da un’auto in transito.

Violento l’impatto che ha fatto subito capire la gravità del sinistro. Inutili i soccorsi inviati sul posto dalla centrale unica del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un dipendenta di una cooperativa sanitaria. Fatale il grave trauma dovuto all’impatto con la vettura e alla successiva rovinosa caduta sull’asfalto.

Si rinnova così la questione della sicurezza stradale sulle vie a grande scorrimento che attraversano quartieri densamente popolati.