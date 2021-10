Lavori alla sede di via del Centenario, arriva l’ufficio postale mobile a Porcari

Poste Italiane attiverà da mercoledì (3 novembre) un ufficio postale mobile per garantire ai cittadini di Porcari le operazioni postali e finanziarie durante la chiusura della sede di via del Centenario 13 per lavori interni.

La postazione mobile, posizionata nelle adiacenze dell’ufficio postale in piazza Unità d’Italia, sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.