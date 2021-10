Superbonus 110%, mozione a Capannori per la proroga a case unifamiliari e villette a schiera

Una mozione per la proroga del superbonus 110 per cento anche per le case unifamiliari e le villette a schiera. A presentarla sono stati il gruppo consiliare del Pd e dagli altri gruppi di maggioranza.

Nel testo della mozione si chiede al sindaco e alla giunta di “intervenire con urgenza con il presidente del consiglio Mario Draghi direttamente e tramite l’Anci e l’Upi nazionale affinché la proroga al 2023 del superbonus 110% includa le case unifamiliari e le villette a schiera; interessare tutti i parlamentari del nostro territorio perchè nella fase di approvazione della legge di bilancio ci sia un chiaro impegno nel sostenere l’inclusione della proroga del Superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari e villette a schiera; sensibilizzare i consiglieri e assessori regionali affinché ci sia una forte presa di posizione della Regione Toscana contro le restrizioni del Superbonus”.