Conte of Florence, il tribunale revoca l’incarico al curatore Della Santina

Sarà Claudio Del Prete il nuovo curatore fallimentare di Conte of Florence. Il giudice del tribunale fallimentare di Lucca, infatti, ha revocato l’incarico a Riccardo Della Santina, accogliendo così l’istanza presentata dai creditori del fallimento, che come noto avevano criticato la gestione dell’esercizio provvisorio di Della Santini, chiedendone la rimozione.

La vicenda del fallimento e soprattutto della sua gestione aveva mosso anche i sindacati, che avevano aspramente criticato l’operato dell’ormai ex curatore. Per il tribunale fallimentare, ci sarebbero infatti i presupposti per la revoca. Secondo il giudice, come si legge nel provvedimento, il curatore non avrebbe depositato alcun rendiconto dell’esercizio provvisorio dal 30 settembre 2019, opponendo giustificazioni che il tribunale ha respinto. Stando sempre alle motivazioni della revoca nei rapporti riepilogativi depositati dal curatore non sarebbero indicate né le entrate realizzate dalla procedura, né sarebbero individuabili le uscite, estranee alla gestione provvisoria dell’impresa. Infine, non risulta ancora depositato il programma di liquidazione.

Il tribunale ha poi fissato al curatore revocato termine di trenta giorni per presentare il rendiconto relativo all’esercizio provvisorio, e il termine di settanta giorni per depositare il rendiconto di gestione relativo all’intera procedura.