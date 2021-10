Coronavirus, 42 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 42 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, in lieve aumento rispetto a ieri (28 ottobre). Salgono i contagi anche in toscana: 376 quelli rilevati nel monitoraggio delle ultime 24 ore.

Nel dettaglio ben 34 i casi nella sola Piana di Lucca, individuati a Montecarlo 2, Porcari 3, Altopascio 4, Capannori 10, Lucca 15.

Tre i nuovi casi in Valle del Serchio: Molazzana 1, Coreglia 1, Barga 1

Cinque le nuove diagnosi in Versilia: Camaiore 2, Viareggio 3.