Ddl Zan, presidio di protesta alla stazione dopo lo stop del senato

E tu per cosa sei diverso?. È questo il titolo del flash mob organizzato da un gruppo di ragazzi e ragazze del territorio per domani (30 ottobre) davanti alla stazione per dire ‘no’ alla decisione del senato sul ddl Zan, che di fatto ha affossato il disegno di legge.

L’appuntamento lucchese è dalle 15 alle 17 e segue la grande manifestazione di protesta avuta ieri (28 ottobre) a Milano, in una giornata dove si prevedono tante persone di passaggio da piazzale Ricasoli per via dei Comics.