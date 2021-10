Entra in pasticceria con la pistola nel marsupio e la dimentica: denunciato

Entra in pasticceria con la pistola nel marsupio e dimentica tutto su una sedia all’interno del locale. L’improvvido cliente, un dirigente d’azienda di 56 anni, è stato denunciato dalla polizia chiamata dal titolare dell’attività, stamani (26 ottobre) attorno alle 10. Il gestore voleva solamente denunciare lo smarrimento dell’oggetto perché venisse riconsegnato al legittimo proprietario ma quando gli agenti hanno aperto il marsupio in cerca dei suoi documenti hanno avuto una sorpresa davvero singolare.

L’imprenditore, residente a Capannori, che era in possesso di regolare porto d’armi, è stato indagato per omessa custodia di armi e la pistola è stata messa sotto sequestro. Gli agenti, giunti sul posto hanno preso in consegna il marsupio nero, trovato su una sedia all’interno del locale, al cui interno, oltre a vari documenti personali, c’era una pistola munita di caricatore con 15 colpi.