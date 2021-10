Fanno un buco nella parete del negozio vicino per svaligiare Chiocchetti Moto: banda in fuga con un bottino ingente

Hanno messo ko il sistema di allarme e, probabilmente, usando una mola hanno praticato un enorme foro, tanto ampio da far passare una persona, nella parete di collegamento tra le due attività prese di mira e hanno trafugato un bottino ingente. La banda del buco torna in azione nella notte in Lucchesia e colpisce in via Nuova per Pisa.

A farne le spese, ancora una volta, Chiocchetti Moto, la cui sede è stata letteralmente svaligiata. A scoprire il furto sono stati gli stessi titolari, questa mattina (29 ottobre) al momento dell’apertura. L’allarme, infatti, non è entrato in azione consentendo ai malviventi, veri professionisti dello scasso, di agire indisturbati. Ai commercianti non è restato da far altro che chiamare la polizia, arrivata in pochi minuti sul posto per svolgere tutti i rilievi del caso.

I malviventi, stando a quanto appreso finora, sarebbero entrati prima nel negozio Caspita che si trova a fianco dell’edificio che ospita il Chiocchetti Moto e da qui hanno fatto un foro per entrare all’interno dell’attività. Da qui sono stati prelevati diversi mezzi e accessori, il cui inventario è ancora in corso. Da una prima stima, comunque, sembra che il danno sia piuttosto ingente.

(notizia in aggiornamento)