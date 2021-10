Un nuovo welcome desk per ovviare ai disagi e alle lunghe code che stamani (29 ottobre) durante la prima giornata di Lucca Comics and Games 2021 si sono registri per ritirare il braccialetto della manifestazione al punto allestito in piazza San Romano. Sarà installato a partire da domani (30 ottobre) in piazzale Ricasoli, proprio davanti alla stazione. E’ l’unico ritocco al piano della logistica e della sicurezza per la manifestazione che, a parte l’iniziale intoppo, ha funzionato.

Il traffico è stato molto intenso nelle prime ore del mattino ma si trattava di una giornata lavorativa, con le scuole aperte. Domani la vera criticità saranno i turisti in arrivo in città, senza biglietto. Ne è consapevole anche l’assessore alla protezione civile Francesco Raspini che ha fatto un bilancio dell’attività sul fronte degli interventi per la sicurezza durante la manifestazione.

“Ci sono state alcune criticità e difficoltà che abbiamo fronteggiato grazie al piano messo in campo – afferma -. Mi riferisco in particolare ai problemi che ci sono stati al welcome desk di piazza San Romano dove si ritiravano i braccialetti. Qui c’è stata un’affluenza molto superiore a quello che era stato previsto, mentre ai punti alle Tagliate e al Polo Fiere l’afflusso è stato ridotto. Nella prima parte della mattinata c’è stato bisogno di intervenire con un presidio alle file che in alcuni tratti sono state anche molto lunghe. Le code tuttavia sono state tutte ordinate e tranquille, grazie allo straordinario e civile popolo dei Comics ed entro mezzogiorno la situazione si è tranquillizzata”.

Sul fronte della viabilità qualche coda e rallentamento in mattinata c’è stato: “Il problema era previsto – spiega l’assessore – c’è stato molto traffico perché oltre agli arrivi per la manifestazione si trattava di una giornata lavorativa con anche l’apertura delle scuole”. A complicare inizialmente le cose c’è stato anche un incidente in via delle Tagliate, nei pressi del cimitero, che ha creato qualche rallentamento. Il sistema di videosorveglianza ha comunque consentito alla polizia municipale di intervenire in modo mirato laddove necessario.

“Domani – osserva Raspini – sarà un’altra giornata importante, il sabato è una giornata di punta tradizionalmente, per la manifestazione. Ci aspettiamo un certo numero di turisti senza biglietto. Il sistema di sicurezza che abbiamo sperimentato oggi andrà ancora meglio a regime domani”.