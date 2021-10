“Avete bloccato la legge, non bloccherete la lotta”: protesta anche a Viareggio contro lo stop al ddl Zan

Come in molte piazze d’Italia anche a Viareggio si sono radunati in molti in piazza Campioni, sul lungomare di Viareggio, per esprimere il dissenso allo stop sul Ddl Zan.

Una manifestazione pacifica, senza bandiere di partiti, in sostegno della comunità Lgbtiqa+.

“Avete bloccato la legge, non bloccherete la lotta”, lo slogan della protesta che ha visto la partecipazione di molte persone.