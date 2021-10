Deve scontare una pena di 7 mesi per reclusione, arrestato

Doveva scontare una condanna a 7 mesi per ricettazione in riferimento ad un episodio del 2019. E’ stato arrestato per questo motivo questa mattina (30 ottobre) dagli agenti del commissariato di Viareggio un 31enne di origini marocchine, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti, durante un mirato servizio contro il degrado urbano del centro di Viareggio, hanno notato l’uomo dormire nei pressi della Chiesa di San Paolino. A seguito di un controllo dell’uomo, è emerso a carico dello stesso l’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica al tribunale ordinario di Lucca, dovendo espiare la pena della reclusione di mesi 7, per il reato di ricettazione contestatogli nel luglio 2019.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Massa Marittima.