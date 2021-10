Documenti irregolari, sanzionato un temporary store. Multe a venditori abusivi

Un temporary store sanzionato per segnalazione di inizio attività irregolare, una sanzione per la mancanza del green pass con sequestro della merce ad un venditore abusivo. Sono soltanto alcuni dei risultati dei controlli effettuati dalla polizia municipale durante la seconda giornata dell’edizione 2021 di Lucca Comics and Games, che ha visto l’afflusso circa 7500 persone arrivate via treno alla stazione ferroviaria entro le 15,30.

La polizia municipale oltre al normale lavoro di supporto al controllo del traffico è intervenuta per un incidente con ferito in viale Castracani. Le attività di controllo si sono concentrate sulle zone di parcheggio del Cimitero, di San Concordio, Macelli, di Pontetetto – Polo fiere e poi in centro storico: in via Vittorio Emanuele, piazza San Michele, Porta San Pietro, piazza Bernardini. Due venditori abusivi sono stati multati in piazza Napoleone. Stessa sorte è toccata a un giocoliere al semaforo di viale Europa.

I controlli del nucleo di polizia annonaria tra ieri 29 e oggi (30 ottobre) hanno visto gli agenti impegnati su più fronti. Sono stati controllati 58 green pass di operatori, tre venditori itineranti, quattro posteggi per vendita alimentari, un noleggio con conducente, un’area camper, tre aree sosta non attrezzate – una delle quali è stata sanzionata per scia irregolare, tre artisti di strada, un esercizio di somministrazione, e attività di noleggio velocipedi.

Controllati inoltre 11 operatori alimentari e cinque attività vendita fiori al cimitero. E’ stata elevata una multa per vendita abusiva e mancanza di certificazione verde con sequestro della merce in via Roma, in centro storico. Sono stati poi svolti anche alcuni sopralluoghi per la repressione della vendita itinerante nelle zone di S. Anna, S. Marco, Sorbano del Giudice e nei cimiteri di S. Anna, S. Marco, Sorbano del Giudice, S. Anna S. Vito, S. Angelo e Nave. Infine, sono state elevate due sanzioni per irregolarità sul suolo pubblico in via del Battistero.