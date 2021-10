Lucca Comics and Games 2021, superato anche l’esame della seconda giornata quella più “attenzionata” dal punto di vista degli arrivi, soprattutto di turisti senza biglietto. La bella giornata di sole che ha vinto anche sul meteo si è svolta senza grossi intoppi sia sul fronte delle code e dei disagi in fila per l’accesso agli stand, sia sul fronte della viabilità. In centro storico non è mancata la folla, straordinaria per quello cui ci aveva abituato la pandemia, ma ovviamente più contenuta rispetto alle passate edizioni in presenza. Nondimeno, un momento di criticità c’è stato. Nella giornata dei Cosplay, a Villa Bottini – dove è stato allestito “il regno” dei costumi -, si sono create lunghe code nel pomeriggio.

In questo caso, ma anche, più tardi nell’area di piazza Napoleone è scattato il piano anti affollamento, per garantire la sicurezza dei tanti fans del festival.

La situazione è stata gestita con prontezza sia da personale dello staff che degli steward della manifestazione, in collaborazione anche con la protezione civile e la polizia municipale. Una pattuglia in motocicletta è intervenuta sul posto, facendo defluire i passanti. Per quanto riguarda l’area di villa Bottini e via Elisa è stato deciso anche di incanalare i pedoni in ingresso da porta Elisa verso la via dei Bacchettoni, visto che in via Elisa si stava addensando la folla. Un provvedimento simile per far defluire da piazza Napoleone la folla è stato assunto nella zona di Porta San Pietro, attorno alle 18.

La polizia ha collocato transenne in via San Girolamo e in via Vittorio Veneto, chiudendo temporaneamente l’accesso alla piazza mentre veniva consentito soltanto il deflusso. Un provvedimento previsto dal piano della logistica e della sicurezza per evitare casi di sovraffollamento.

Sul fronte del traffico la situazione è stata fluida e scorrevole per tutta la giornata, come spiega l’assessore alla protezione civile del Comune di Lucca, Francesco Raspini: “Non c’è niente da segnalare sul fronte del traffico che è sempre stato scorrevole”. In alcuni momenti ci sono stati rallentamenti dovuti all’incremento degli arrivi ma la situazione è andata normalizzandosi già in mattinata.

In centro storico, al netto delle restrizioni dovute alla pandemia, si è tornato a respirare, soprattutto oggi, lo spirito dei Comics. Aria di festa sulle Mura di Lucca per il ritorno del festival, dopo l’edizione interamente online dell’anno scorso. Mascherine e green pass non tolgono l’entusiasmo a migliaia di visitatori arrivati per i Comics.

Vengono da tutta Italia i visitatori di questi 4 giorni di Lucca Comics che danno ampi segnali di ritorno alla normalità. Alcuni di loro, scherzando, si dicono stufi della mascherina. Soprattutto i cosplayers perché con il toglierla e rimetterla si rovina il make up perfetto, fondamentale per interpretare il personaggio preferito dei cartoons. Numeri ridotti e limitazioni dovute alla pandemia in corso, ma gli effetti non ricadono sull’entusiasmo che si percepisce sulle mura e in tutto il centro storico. Come tutti gli anni sono molte le maschere e i costumi realizzati per il festival, anche se più di un visitatore lamenta e nota una riduzione nel numero dei cosplay in giro per le vie del centro. Nonostante questo sono molte le occasioni, soprattutto per i più piccoli per chiedere una foto a chi ha i costumi più belli e originali, o a chi ha quelli delle serie più chiaccherate del momento come Squid game. Spopolano infatti in tutta Lucca le tute verdi numerate della serie coreana.

Agli stand lunghe code, anche per evitare un eccessivo affollamento all’interno, ma ben sopportate dagli spettatori vogliosi e soddisfatti di potersi di nuovo godere il Lucca Comics.

Tanta la gente in giro, molti non si sono fatti fermare dai pochi biglietti in vendita e dal sold out registrato per tutti i giorni, e hanno deciso di venire a Lucca senza braccialetto, girando solo sulle mura e tra gli stand del centro storico, respirando l’aria di questo Lucca Comics che ci sta riportando verso la normalità.

Ha collaborato Alessandro Rosi

(notizia in aggiornamento)