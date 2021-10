Paura in tarda serata per una presunta fuga di gas nella zona del ristorante Da Ubaldo in via dell’Anfiteatro in centro storico.

Un forte odore si è diffuso per la strada ed un denso fumo è iniziato ad uscire da un locale chiuso da una saracinesca. La ‘nebbia’ ha poi invaso le strade limitrofe, arrivando fino a piazza Anfiteatro mentre l’odore è arrivato fino a via Fillungo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e sono arrivate le volanti della polizia.

Nessun rischio per residenti e ‘popolo dei Comics’, solo qualche momento di disagio e qualche danno al locale.