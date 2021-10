Raid nella notte di ladri e vandali alle strutture del Rugby Lucca all’Acquedotto.

Scoperta amara, questa mattina (31 ottobre), da uno dei componenti del consiglio dell’associazione sportiva. Ignoti, nell’arco della nottata, scavalcando una recinzione della struttura che si trova lungo il parco fluviale alle spalle del Foro Boario, sono entrati e hanno spaccato tutto quanto hanno trovato nel loro cammino: mobili, scrivanie, suppellettili. Dalla cucina agli uffici fino al magazzino dei generi alimentari utilizzato per il ‘terzo tempo’ delle squadre che giocano nell’area.

Non è la prima volta che la struttura finisce nel mirino dei ladri ed è da tempo che i vertici della società chiedono che la zona venga messa in sicurezza, anche perché oggetto di furti e vandalismi anche nelle auto parcheggiate durente gli eventi. Peraltro la società proviene da un periodo difficile, causa Covid, e proprio durante il lockdown iscritti, atleti e genitori si erano impegnati per sistemare gli ambienti.

“Un danno enorme – fanno sapere dalla società – e che fa particolarmente male perché dopo il periodo della pandemia siamo costretti a ripartire da capo. Questa zona è terra di nessuno, non ci si può fidare più neanche a parcheggiare la macchina. Servirebbe una soluzione definitiva per evitare situazioni di questo genere”.

Sul posto è intervenuta la polizia. Gli ignoti malviventi, peraltro, nell’entrare si sono procurati delle ferite da taglio con i vetri, lasciando negli spazi degli uffici delle tracce di sangue. Magro, invece, il bottino: un computer usato dall’amministrazione e qualche bibita. Per il resto solo tanti danni.