Nuova ricerca a persona attiva da ieri sera nel territorio della provincia di Lucca. Una ricerca che si è conclusa positivamente con l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni nella mattinata di oggi (31 ottobre).



I vigili del fuoco sono in azione dal tardo pomeriggio di ieri a Borgo a Mozzano, nella frazione di Partigliano, per la ricerca di un uomo disperso, un 60enne che era impegnato nella raccolta di castagne. In quella località è stato attivato il posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni.

Sul posto personale Tas (Topografia applicata al soccorso), il nucleo cinofili dei vigili del fuoco, i droni del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), personale del Sast e associazioni di volontariato.