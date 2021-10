Si sente male davanti alla pizzeria, 60enne salvato dai presenti con massaggio cardiaco e Dae

Una storia a lieto fine grazie alla collaborazione di più soggetti. E che ha salvato la vita di un uomo di 60 anni, andato in arresto cardiaco a Marlia, sul viale Europa, proprio davanti alla pizzeria Da Sancio.

Il signore ha mostrato i sintomi evidenti di un arresto cardiaco ed è caduto a terra sul marciapiede. I passanti e gli avventori del locale, erano circa le 23,10, si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono comportati nel migliore dei modi: alcune persone, a conoscenza delle tecniche di rianimazione, hanno iniziato il massaggio cardiaco. Nel frattempo veniva allertata la centrale unica del 118 che ha chiamato i soccorsi e inviato sul posto l’auto medica di Lucca e l’ambulanza di Ponte a Moriano.

In attesa dell’arrivo dei mezzi sanitari l’operatore del 118 ha guidato i soccorritori non sanitari, indicando loro la presenza di un defibrillatore nelle vicine scuole elementari. Il defibrillatore è stato aperto, azionato e scaricato tre volte sul paziente, che ha ripreso coscienza. Medico e infermieri, arrivati sul posto, lo hanno così potuto stabilizzare e condurre in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca.