Utilizzo abusivo di suolo pubblico, due multe a esercenti di via San Paolino e piazza San Giusto

La terza giornata dell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games è terminata senza particolari criticità, nonostante l’intenso afflusso di visitatori. Il traffico automobilistico domenicale non ha avuto problemi, se non per alcuni rallentamenti in corrispondenza dell’ingresso e uscita dei parcheggi (Tagliate, via Galilei, Polo Fiere).

Alle 15,30 alla stazione di Lucca erano arrivate in treno 9600 persone, la maggior parte delle quali giunte da Pisa (circa 3500).

Dopo le 17 sono state temporaneamente applicati sensi unici al traffico pedonale in via Vittorio Veneto, via San Girolamo, via Calderia per alleggerire e l’affollamento e organizzare il deflusso dei visitatori in modo più ordinato. Le ripartenze dalla stazione ferroviaria sono iniziate nel tardo pomeriggio in modo ordinato e poco affollato.

Gli agenti hanno effettuato una sola rimozione di veicolo per divieto di sosta e sono intervenuti per un piccolo incidente all’interno del parcheggio del palazzetto dello sport.

I nuclei di sicurezza urbana hanno provveduto al sequestro di merce venduta abusivamente in corte del Biancone, via Fillungo e a Porta San Pietro, due sanzioni sono scattate per venditori abusivi in via Fillungo e piazza Bernardini. Controlli si sono svolti anche in piazza del Duomo, piazza Antelminelli, piazza Guidiccioni, piazzale Verdi, via San Paolino, piazza Santa Maria, Porta San Pietro, stazione, parcheggio del cimitero (dove il controllo è stato continuativo) e parcheggi di San Concordio, Macelli, Polo Fiere e Campo di Marte e al semaforo di viale Europa per giocolieri.

La polizia municipale annonaria è stata impegnata su controlli a operatori commerciali e nella verifica dei rispettivi green pass; due multe per utilizzo abusivo di suolo pubblico sono state elevate in via San Paolino e piazza San Giusto.

Sequestro e sanzione, invece, per un venditore alimentare in zona interdetta e in possesso di una autorizzazione di un altro Comune. Sequestro della merce e sanzioni anche per due venditori di monili sulle Mura.

Controlli per la prevenzione e per la repressione dei venditori abusivi anche ai cimiteri di Sant’Anna, Santa Maria a Colle, Sant’Alessio, San Donato, San Filippo, Tempagnano.