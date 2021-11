Coronavirus, 20 nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 20 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. I casi giornalieri in Toscana invece sono stati 204, in calo rispetto agli ultimi due giorni.

Nel dettaglio, nella Piana sono 12 i contagi rilevati (Altopascio 2, Capannori 5, Lucca 5). In Valle del Serchio 3 i contagi: 2 a Barga, 1 a Coreglia.

Sei le nuove diagnosi in Versilia (Pietrasanta 4, Viareggio 2).