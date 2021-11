Venditori ambulanti, 9 sanzioni e 19 sequestri di merce ai Comics

Una raffica di multe anche nell’ultimo giorno di Lucca Comics. Nel mirino dei controlli della polizia municipale sono finiti i venditori abusivi. Gli agenti che anche oggi hanno effettuato servizi non solo in centro ma anche a San Concordio e al Polo Fiere hanno eseguito 19 sequestri di merce ad abusivi. I luoghi prescelti sono stati i più svariati, da corte del Biancone, fino a via Civitali e al parcheggio Palatucci.

Blitz degli agenti anche in via Cavour e piazza Ricasoli, oltre che nella zona centralissima di piazza Napoleone – tra via Vittorio Veneto e piazza San Michele sono stati individuati e allontanati venditori abusivi. Altri 9 itineranti sono stati, invece, sanzionati per la mancanza di licenze.

Sono stati effettuati anche numerosi controlli anche ad esercizi commerciali e ad attività ambulanti alimentari per verificare certificati verdi e rispetto delle ordinanze. Il traffico ha subito rallentamenti solo in alcuni momenti della mattina in corrispondenza dei parcheggi del Polo Fiere e dei parcheggi di via delle Tagliate. Più light gli arrivi. Alle 14,30 alla stazione di Lucca erano arrivate in treno circa 4000 persone. Il maltempo ha diluito nel pomeriggio le partenze che sono ricominciate abbastanza presto e senza disagi.