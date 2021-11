Viareggio piange la morte di Renzo Belli

Viareggio piange la morte del professore Renzo Belli. Ex preside del Nautico, e appassionato di fotografia, lascia un vuoto incolmabile nella comunità. Numerose le sue mostre fotografiche, e i libri.

Se ne è andato oggi (1 novembre) all’età di 86 anni.

Decine e decine le generazioni di giovani che lo hanno seguito, ed amato. Il professore, noto per i suoi riccioli e i capelli lunghi, un rivoluzionario per qualcuno, un mito per molti, è sempre stato vicino agli studenti, anche durante le proteste e i cortei.

Per anni ha seguito gli studenti viareggini nel viaggio ad Auschwitz, immortalando nei suoi clic, rigorosamente in bianco e nero, le immagini dei campi di concentramento che rimarranno un patrimonio culturale. Foto, queste, che sono state in mostra anche nel palazzo comunale.

Non molto tempo fa, Belli aveva perso la figlia Claudia, morta a 57 anni, ex segretaria dell’Itc Piaggia