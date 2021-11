Coronavirus, 20 nuovi casi in provincia di Lucca

Coronavirus, 190 nuovi casi in Toscana. Su 14510 test di cui 4814 tamponi molecolari e 9696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell’1,30 per centi (4,7 sulle prime diagnosi).

In Lucchesia i casi sono 2 ad Altopascio, 5 a Capannori, 3 a Lucca (10 a Lucca e Piana), 4 a Gallicano, 3 a Barga, 1 a Coreglia, 1 a Castelnuovo (9 in Valle del Serchio), 1 a Viareggio (1 in Versilia).