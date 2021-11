Pedone travolto da un’auto a Pietrasanta: in ospedale

Paura per un pedone investito intorno alle 18 di oggi (2 novembre) in via I maggio a Pietrasanta in località Macelli.

La dinamica è tutta da chiarire ma l’uomo dopo l’impatto ha ricevuto le cure mediche dei sanitari inviati dalla centrale unica del 118. Il medico, constatato il trauma cranico del pedone travolto, un 45enne, ha deciso il trasporto all’ospedale di Cisanello in codice rosso per la dinamica dell’evento.