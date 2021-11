Covid e scuola, 34 classi in quarantena nell’ultima settimana

Proseguono le vaccinazioni sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove regole per la scuola, che prevedono la didattica a distanza per le aule con almeno tre studenti positivi, sale anche il numero degli alunni tornati preventivamente in dad nella provincia di Lucca con 34 classi in quarantena, 22 nella Piana, 6 in Valle del Serchio e 6 in Versilia.

Nell’ultima settimana la percentuale di persone che ha ricevuto almeno una dose nella Piana di Lucca è salita all’86,5 per cento con 126274 prime dosi somministrate, 123330 cicli completi e 1696 terze dosi somministrate. In Valle del Serchio sono 30322 le prime dosi somministrate e 29940 i cicli completi per una percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose salita all’86,4%. Sono 400 invece le terze dosi somministrate nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre. In Versilia la percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è salita all’87,4% con 115714 prime dosi e 111722 cicli completi. 2157 le terze dosi somministrate.

Su tutto il territorio aziendale al primo novembre le vaccinazioni effettuate erano 1873414, di cui 963605 per prime dosi. Sono stati vaccinati 494546 donne e 469059 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (1 novembre), apparteneva alla fascia 50-59 con 162946 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 150557 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 146077 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 130878 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 102963; la fascia 20-29 con 94824; la fascia d’età 80-89 con 88150; la fascia 0-19 con 66270 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 20940.