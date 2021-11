Valle in lutto per la morte di Marco Tognetti: aveva solo 23 anni

Un’intera comunità in lutto e sotto shock. Fosciandora piange la scomparsa di Marco Tognetti, morto per una grave malattia a soli 23 anni. Una triste notizia per tutto il paese (e non solo), ancora incredulo per la perdita del giovanissimo Marco.

Sono già tantissimi i messaggi sui social in ricordo del 23enne: “Che dolore immenso, in questi momenti non ci sono parole. Ciao Marco”; “Riposa in pace e proteggi i tuoi cari. Dagli la forza per superare questo immenso dolore. Ciao Marchino!”; “Resterai sempre nei nostri. Ciao Marco”; “Hai sempre lottato, non hai mollato fino all’ultimo minuto. Non doveva andare così. Resterai per sempre mio cuore”.

Tutta la comunità si stringe intorno ai familiari di Marco. La Virtus Robur Castelnuovo abbraccia il padre, Mauro, allenatore della squadra che milita in Terza Categoria: “Tutta la Virtus Robur Castelnuovo, dirigenti e giocatori, si stringe attorno al proprio allenatore Mauro Tognetti per la scomparsa del figlio Marco”.