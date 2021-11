Cade nel Burlamacca, salvata

Una donna di 73 anni è stata salvata dopo essere caduta in mare, nei pressi del molo della Madonnina a Viareggio. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti.

La 73enne è finita nel canale Burlamacca e tratta in salvo dai militari della guardia costiera di Viareggio.

Alle 19,30 circa è pervenuta segnalazione al numero blu di emergenza 1530 da un cittadino che, passeggiando in porto, ha notato la presenza di una persona nelle acque del canale all’altezza della statua Viani. I militari della sono immediatamente intervenuti sul posto, hanno localizzato la donna in acqua nonostante il buio, traendola in salvo anche con l’aiuto dell’uomo che aveva chiamato i soccorsi.

La sala operativa ha chiamato il 118 che è intervenuto in banchina per prestare le prime cure mediche all’anziana signora che è in buono stato di salute. In corso di verifica la dinamica dell’evento

Un’ambulanza del 118 che ha condotto la signora al pronto soccorso del Versilia con il codice giallo.