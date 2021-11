Rapina al chiosco della spiaggia libera di Lido di Camaiore, arrestato dalla polizia di Viareggio a Pistoia

E’ finito in cella, arrestato a Pistoia dalla squadra anticrimine del commissariato di polizia di Viareggio, un 18enne dell’Albania, in esecuzione dell’ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Lucca. per il reato di rapina aggravata in concorso, porto di oggetti atti ad offendere, lesioni e minacc.

Il fatto era avvenuto a Lido di Camaiore, sulla spiaggia libera, il 16 agosto della scorsa estate, vittima il titolare del chiosco-bar.

Il giovane, dopo aver forzato la porta del locale e danneggiato la cassa, si era impossessato di bevande alcoliche e di generi alimentari per un valore di circa 1164 euro, beni tutti di proprietà del titolare e riposti dentro il chiosco.

Armato di un coltello aveva minacciato una guardia giurata arrivata sul posto