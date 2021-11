Dalle App alle sinergie fra gli enti, una task force per prevenire incidenti e problemi in montagna

Un incontro alla sede del centro intercomunale della Protezione Civile di Piano di Gioviano, per presentare le attività in corso in materia di gestione dell’emergenza a cura del Sast, il Soccorso Alpino Speleologico Toscano. Quella di oggi (5 novembre) è stata l’occasione per illustrare le importanti sinergie attivate con gli enti locali ma soprattutto lo sviluppo di tecnologie che se bene utilizzate possono prevenire spiacevoli inconvenienti a chi si avventura in montagna.

L’obiettivo è quello di fortificare il rapporto di collaborazione con gli enti pubblici consolidando un’azione preventiva e volta ad esercitare un intervento celere soprattutto nel caso in cui si verifichi la presenza di dispersi.

Un progetto per rendere consapevoli i cittadini circa la possibilità di incorrere in quei rischi insiti in nelle attività ricreative a contatto con il nostro patrimonio naturalistico.

“Quello che proponiamo- esordisce Alessandro Lanciani presente all’iniziativa- è una sorta di vademecum per provare a minimizzare i rischi, facilitando così l’intervento di soccorso supportato anche dall’utilizzo della tecnologia, attraverso la geolocalizzazione, l’app gratuita Mie coordinate Gps o Georesq quest’ultima a pagamento per i non soci Cai.

“Vorrei sottolineare – ha spiegato il sindaco di Coreglia Marco Remaschi intervenuto all’iniziativa – l’importanza del rafforzamento di questo rapporto di collaborazione che ha l’obbiettivo di far fronte ad eventi emergenziali, come quelli climatici ed idrogeologici. Il soccorso alpino- prosegue- ha invece ulteriori peculiarità in quanto i suoi membri sono formati e conoscono profondamente il nostro territorio”.

“Il centro Intercomunale, già funzionale e baricentrico dal punto di visto logistico, può diventare un punto di incontro ma anche formativo – sottolinea Lanciani – ottenendo maggior credibilità agli occhi della cittadinanza attraendo altresì nuove risorse umane ed economiche tese allo sviluppo di questo genere di attività”.