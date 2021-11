Fuga di gas in un palazzo, un intossicato in ospedale

Una persona leggermente in tossicata dal gas e tanta paura. Sono stati attimi di panico, questa sera (5 novembre) in una palazzina di via Diaz a Viareggio per una improvvisa fuga di gas a seguito della rottura di una tubatura.

Salvi gli occupanti dell’appartamento dove si è verificato il guasto: soltanto uno degli occupanti è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del San Luca. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato tre mezzi per soccorrere gli inquilini rimasti coinvolti. Soltanto uno, con codice verde, è stato condotto in ospedale per gli accertamenti. Fortunatamente, non è in pericolo.