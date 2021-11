Organizzava gli incontri per le dosi su Whatsapp, pusher in manette

Gli incontri venivano fissati con largo anticipo utilizzando WhatsApp. Nel messaggio il cliente stabiliva la quantità desiderata, mentre in quello di risposta del pusher, si stabiliva il luogo della consegna e ogni altra modalità che facesse apparire l’operazione un incontro tra conoscenti.

In estrema sintesi è questa, secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di polizia di Forte dei Marmi, la modalità di un’attività di spaccio di sostanza stupefacente, per lo più cocaina, che un 20enne di origini domenicane, aveva adottato già da qualche tempo utilizzando come location tutto il territorio versiliese.

L’uomo, residente a Querceta e regolare sul territorio, nel momento del suo arresto è stato trovato dagli agenti con circa 20 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. La droga è stata

rinvenuta dagli agenti in parte addosso al 20enne, mentre per la restante quantità ben celata all’interno di un appartamento che il giovane occupava in via Federici in Querceta.

In quel momento, il giovane era in procinto di effettuare una consegna di cocaina, circa due grammi, chiaramente andata male, che doveva avvenire proprio nei pressi di via Federici in Querceta. Questa mattina sarà processato per direttissima.