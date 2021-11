Rapina choc a una ragazza, arrestato anche il bandito che era riuscito a fuggire

E’ stato individuato e arrestato il secondo complice della rapina compiuta il 1 novembre scorso, ai danni di una ragazza che passeggiava in via Battisti a Camaiore. Lo hanno catturato i carabinieri della stazione di Camaiore a conclusione dell’attività d’indagine, dopo l’arresto di un altro complice che era stato bloccato subito.

Stando a quanto ricostruito, i due malviventi, a bordo di un ciclomotore, avevano notato la ragazza che passeggiava e le avevano strappato la borsa spingendola in terra, provocandole delle lesioni, e colpendo poi con un pugno al volto anche il convivente che era intervenuto in aiuto.

Nella circostanza, uno dei due malviventi era stato subito bloccato grazie all’immediato intervento di una pattuglia della polizia municipale di Camaiore, che si trovava a poca distanza dal fatto, che era riuscita a trattenerlo, con non poche difficoltà, vista la sua forte opposizione, fino all’arrivo dei carabinieri e della polizia nel frattempo allertate. Il secondo uomo invece era riuscito a dileguarsi a piedi.

Successivamente, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al secondo complice datosi alla fuga e, grazie alla descrizione fornita dalla vittima ed al fondamentale riconoscimento da parte di un operatore della Polizia Locale che era intervenuto in occasione dei fatti, lo hanno identificato in poco tempo.

Dal momento che i due responsabili già sottoposti agli arresti domiciliari per altra causa, il gip del Tribunale di Lucca ha dunque emesso nei loro confronti un’ordinanza di sostituzione della citata misura con la custodia in carcere.

I militari dell’Arma hanno quindi dato esecuzione al provvedimento ed ora entrambi i soggetti si trovano rinchiusi nella casa circondariale di Lucca con l’accusa di rapina aggravata in concorso ed evasione.